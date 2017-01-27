ДТП произошло на 14 километре автодороги «Урал - Муханово» в Кинельском районе, сообщили в ГУ МВД региона.
Фото: 63.mvd.ru
43-летняя женщина, управляя автомобилем «Chevrolet Niva» выехала на встречную полосу и стоклнулась с грузовиком «КамАЗ».
В результате ДТП 29-летний пассажир «Chevrolet Niva» получил травмы, с которыми был доставлен бригадой Скорой помощи в медицинское учреждение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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