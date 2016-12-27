Об этом решили напомнить горожанам в мэрии Тольятти. С обращением к жителям выступил градоначальник Сергей Андреев.

Он отметил, что в Тольятти живет около 1500 ветеранов той войны. Все они выполнили свой воинский долг и до конца остались верны присяге.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб на фронтах Афганистана. Их имена навеки высечены в истории города и никогда не будут забыты. Сегодняшний день всегда будет напоминанием о том, сколько горя несет в себе война", - подчеркнул глава города.