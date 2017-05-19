В гордаминистрации подвели итоги благотворительной акции по сбору макулатуры, собранные средства от которой пошли на закупку саженцев. Проект по восстановлению леса реализуется в рамках программы «Пять шагов благоустройства». «Фонд Тольятти» вручил сертификаты победителям.

Всего в акции участвовали 59 организаций. Удалось собрать более 23 тонн макулатуры, было закуплено 55 000 саженцев сосны и березы. Победители акции собственноручно сажали деревья и восстановили 11 га леса.

Следующие посадки состоятся осенью. Сбор макулатуры пройдет с середины августа по середину октября. Те, кто желает присоединиться к акции, могут уже сейчас начинать копить бумагу.

В горадминистрации также напомнили, что в рамках «Пяти шагов» будут реконструированы «Пирамида» на улице Свердлова и ДК «Русич» в Шлюзовом, в городе появятся 17 спортивных площадок, а заброшенные фонтаны на Революционной превратятся в новый современный парк.