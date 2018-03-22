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22 марта 2018
10:50:54

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды

Об этом напоминает компания "Волжские коммунальные системы". Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году приняла официальное решение о проведении  такого дня.

« Природа для воды" – так звучит тема праздника в 2018 году.

Главной целью является привлечение внимания к проблеме загрязнения воды и описание путей ее решения: посадка деревьев, восстановление водно-болотных угодий и другие мероприятия.

В настоящее время более двух миллиардов людей не имеют возможности использовать дома чистую воду, что оказывает негативное влияние на их здоровье.

Человек всегда должен помнить о том, что водные ресурсы не являются безграничными. А здоровье и жизнь людей напрямую зависят от количества и качества воды.

Сегодня чистая питьевая вода есть у каждого жителя нашего города.

ООО «Волжские коммунальные системы» призывает тольяттинцев бережно и экономно относиться к воде, выработать в себе культуру ее рационального потребления, ведь это не только ценный дар, но и кропотливая работа сотрудников компании. И наша общая задача - как можно дольше сохранить этот жизненно необходимый ресурс на планете.




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