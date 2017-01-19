Средняя температура поверхности Земли была почти на градус выше, чем в середине прошлого столетия. Об этом говорится в докладе НАСА и Национального управления океанографии и атмосферных исследований.
Авторы документа отмечают, что температурный рекорд поверхности Земли устанавливается третий год подряд. Восемь из 12 месяцев 2016-го стали "рекордсменами" по температуре.
«Мы не рассчитываем на рекорды ежегодно, но тенденция глобального потепления налицо», - говорится в докладе.
Источник Маяк
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