ДТП произошло минувшей ночью в 03:35. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель автомобиля «Chevrolet», двигаясь по Южному шоссе, допустил наезд на световую опору.
Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica
В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия, 2 пассажира получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.
Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка
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