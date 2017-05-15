ДТП произошло минувшей ночью в 03:35. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель автомобиля «Chevrolet», двигаясь по Южному шоссе, допустил наезд на световую опору.

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия, 2 пассажира получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка