Авария произошла на территории Ставропольского района, рассказали в ГИБДД. Женщина-водитель, поворачивая налево, не предоставила право в движении автомобилю КИА Пиканто, который ехал по «главной».

Фото: УГИБДД Ставр.р-на

Пострадали и сама автоледи, и другой водитель, и что самое печальное – 2-летняя малышка, судя по всему дочка нарушительницы. В момент ДТП девочка находилась на руках у отца, который занимал заднее пассажирское сиденье, добавили в ГИБДД, напомнив, что для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское удерживающее устройство.