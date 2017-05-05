В Набережных Челнах два "КамАЗа" ушли под землю на стоянке. Соответствующее видео опубликовано на YouTube .

Как передает РИА Новости , на записи видно, как два транспортных средства, которые стояли на свежем слое асфальта, внезапно провалились под землю.

По информации местных СМИ, "КамАЗы" удалось достать, грузовики серьезно не пострадали.