В Набережных Челнах два "КамАЗа" ушли под землю на стоянке. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Как передает РИА Новости, на записи видно, как два транспортных средства, которые стояли на свежем слое асфальта, внезапно провалились под землю.
По информации местных СМИ, "КамАЗы" удалось достать, грузовики серьезно не пострадали.
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