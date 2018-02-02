слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 февраля 2018
08:28:37

2 февраля — День сурка, народный праздник в США и Канаде

Согласно преданиям, сурок выйдет из своей норы после зимней спячки. Если этот день будет солнечным, он испугается, когда увидит свою тень, и забежит обратно в норку.

В таком случае зима будет продолжаться еще шесть недель. А если в этот день будет облачно, и сурок не увидит свою тень, то это значит, что весна не за горами.

Первая отсылка к Дню сурка в Америке датируется 1841 годом — ее нашли в дневнике лавочника Джеймса Морриса из Моргантаун в Пенсильвании, который цитировал старинные английские, шотландские и немецкие поэмы. В них утверждалось, что «солнечно на Сретение — к длинной зиме».

 Современная же традиция отмечать День сурка появилась в 1887 году. Успешный бизнесмен и редактор газеты «Дух Панксатони» в Пенсильвании Клаймер Н. Фрис поспособствовал тому, чтобы в городе появился свой сурок в качестве метеобарометра в День сурка, тем самым обеспечив информационный повод для своего издания.



Последние новости Тольятти

02 февраля
13:30
В Самарской области ожидаются снегопады и метели

Об этом водителей предупреждает дорожная служба региона

02 февраля
13:15
18 марта тольяттинцам предстоит определить будущее не только всей страны, но и родного города

В этот день жители смогут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в текущем году

02 февраля
12:59
Самарские учёные создают цифровую динамическую модель сердечно-сосудистой системы

В идеале, она должна получиться простой и доступной

02 февраля
12:54
После ДТП с нефтевозом на самарской трассе разлилась нефть

Как рассказали в ГИБДД, это случилось сегодня утром, примерно в 7-20

02 февраля
12:32
АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр в Республике Беларусь

Он появился в Гомеле

02 февраля
12:09
В Самарской области электричка насмерть сбила мужчину

По предварительным данным, человек перебегал пути перед грузовым составом и угодил под встречный электропоезд

02 февраля
11:36
В Тольятти началась продажа билетов на гандбольный матч Россия-Румыния

Впервые встреча такого уровня пройдет в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+