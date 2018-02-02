Согласно преданиям, сурок выйдет из своей норы после зимней спячки. Если этот день будет солнечным, он испугается, когда увидит свою тень, и забежит обратно в норку.

В таком случае зима будет продолжаться еще шесть недель. А если в этот день будет облачно, и сурок не увидит свою тень, то это значит, что весна не за горами.

Первая отсылка к Дню сурка в Америке датируется 1841 годом — ее нашли в дневнике лавочника Джеймса Морриса из Моргантаун в Пенсильвании, который цитировал старинные английские, шотландские и немецкие поэмы. В них утверждалось, что «солнечно на Сретение — к длинной зиме».

Современная же традиция отмечать День сурка появилась в 1887 году. Успешный бизнесмен и редактор газеты «Дух Панксатони» в Пенсильвании Клаймер Н. Фрис поспособствовал тому, чтобы в городе появился свой сурок в качестве метеобарометра в День сурка, тем самым обеспечив информационный повод для своего издания.