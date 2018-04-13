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13 апреля 2018
12:58:06

18 поселков в Самарской области под угрозой подтопления

Об этом сообщили в МЧС региона. Угроза сохраняется в связи с повышением дневной температуры, интенсивным таянием снега, а также в результате подъема уровней воды на малых реках.

На данный момент в Самарской области остаются подтопленными десятки приусадебных участков и три низководных моста. Экстренные службы продолжают дежурить в Тимофеевке и Нижнем Санчелеево, чтобы в случае ухудшения паводковой обстановки оперативно эвакуировать людей.




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