Об этом сообщили в МЧС региона. Угроза сохраняется в связи с повышением дневной температуры, интенсивным таянием снега, а также в результате подъема уровней воды на малых реках.

На данный момент в Самарской области остаются подтопленными десятки приусадебных участков и три низководных моста. Экстренные службы продолжают дежурить в Тимофеевке и Нижнем Санчелеево, чтобы в случае ухудшения паводковой обстановки оперативно эвакуировать людей.