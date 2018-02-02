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02 февраля 2018
11:28:57

18 миллионов рублей «заработал» тольяттинский мошенник, отнимая у людей квартиры

 Как рассказали в полиции региона, 42-летний мужчина был директором агентства недвижимости. Для получения денежного займа он предлагал своим клиентам оформить вместо договора залога договор купли–продажи недвижимого имущества.

Убедив потерпевших, что сделка является формальной, обвиняемый приобретал право на чужую собственность, которую впоследствии реализовывал. Граждане, поняв, что обмануты, обратились за помощью в органы внутренних дел. Потерпевшими по уголовному делу признаны 12 человек.

Общий ущерб, причиненный заявителям, превысил 18 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция статьи -  10 лет лишения свободы.




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