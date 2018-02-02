В этот день жители смогут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в текущем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Где появятся новые скверы, парки, детские площадки – решать каждому из вас, говорят в администрации.
До 9 февраля любой житель может подать заявку в районные администрации или непосредственно в департамент городского хозяйства. Также выразить свое мнение можно в ходе адресного информирования, указав конкретную территорию в специальном отрывном заявлении.
Общественные комиссии районов рассмотрят все поступившие предложения, отберут наиболее востребованные и значимые. А 18 марта на всех избирательных участках разместят эскизные проекты благоустройства. Ознакомившись с ними, жители смогут отдать свой голос в пользу той или иной территории.
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