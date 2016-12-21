Как рассказали в ГИБДД, не удосужившись дойти до перехода со светофором, он перелез через ограждения и попытался пересечь проезжую часть в неположенном для перехода месте. В результате был сбит автомобилем. Инцидент произошел на ул. Ленина. Подростка госпитализировали с сотрясением головного мозга.