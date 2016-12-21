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21 декабря 2016
11:47:25

17-летний тольяттинский подросток решил сократить путь и попал в больницу

Как рассказали в ГИБДД, не удосужившись дойти до перехода со светофором, он перелез через ограждения и попытался пересечь проезжую часть в неположенном для перехода месте. В результате был сбит автомобилем. Инцидент произошел на ул. Ленина. Подростка госпитализировали с сотрясением головного мозга.  




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