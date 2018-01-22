Юношу задержали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы. Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что на улице Юбилейной группа молодых людей разбила стекло и помяла капот у припаркованного там автомобиля.

Вскоре стражи правопорядка заметили двух схожих по приметам из ориентировки молодых людей. Их задержали и направили сотрудникам полиции для проверки. В ходе досмотра у одного из них нашли женский кошелек с семью золотыми кольцами.

Парень признался, что похитил ювелирные изделия у своей мачехи. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.