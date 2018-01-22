Юношу задержали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы. Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что на улице Юбилейной группа молодых людей разбила стекло и помяла капот у припаркованного там автомобиля.
Вскоре стражи правопорядка заметили двух схожих по приметам из ориентировки молодых людей. Их задержали и направили сотрудникам полиции для проверки. В ходе досмотра у одного из них нашли женский кошелек с семью золотыми кольцами.
Парень признался, что похитил ювелирные изделия у своей мачехи. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.
Дорожное покрытие скользкое, сцепление колес с асфальтом уменьшается
Встреча с Павлом Грудининым пройдет 25 января в тольяттинской филармонии
В расчете на 1 ставку врачи начнут зарабатывать минимум 55 тысяч рублей
Суд за неисполнение родительских обязательств приговорил женщину к выплате ребенку 1/6 части всех заработанных денег
В Саратовской области от огнестрельного ранения скончался житель села Дьяковка
Ему вручили награду
Об этом сообщили сегодня в ГИБДД