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16 января 2017
08:49:08

17-летний подросток зарубил своих троих родственников

Молодой человек расправился со своим  отцом, сестрой и бабушкой. 

Трагедия произошла в  рабочем  поселке Сосновка. В доме были найдены тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с явными признаками насильственной смерти.  

По данным следствия, молодой человек нанес им удары топором. Сейчас подозреваемый задержан. Об этом  сообщила старший помощник руководителя регионального  следственного управления по взаимодействию со СМИ Елена  Кярсна .

По предварительной информации, молодой человек попросил у родственников взаймы 200 тысяч рублей, но получил отказ. Это стало причиной мести.

Сообщается также, что после смерти матери и появления у отца новой подруги парень замкнулся в себе и якобы даже связался с некими сектантами.

Источник Маяк




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