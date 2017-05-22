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22 мая 2017
13:45:55

16-летняя девушка покинула приют и пропала

В полиции региона левушку объявили в розыск.

Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району устанавливают сейчас местонахождение Веры Трифоновой, 03.10.2001 года рождения, которая 18 апреля 2017 года ушла из социального приюта, расположенного в районе, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, волосы темно-русые.

Была одета в синюю курку, темные брюки, черные кроссовки.  

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции по телефонам: 8 (84652) 2-13-51, 8 927 7558465 или 02.




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