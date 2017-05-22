В полиции региона левушку объявили в розыск.
Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району устанавливают сейчас местонахождение Веры Трифоновой, 03.10.2001 года рождения, которая 18 апреля 2017 года ушла из социального приюта, расположенного в районе, и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, волосы темно-русые.
Была одета в синюю курку, темные брюки, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции по телефонам: 8 (84652) 2-13-51, 8 927 7558465 или 02.
По информации ЕДДС, они ожидаются ночью 23 мая
Продолжается активная работа по взысканию административных штрафов
Это связано с проходящим в городе ремонтом дорог
Парню грозит уголовное дело
Авария произошла сегодня утром на Жигморе
Речь идёт о нарушении покоя граждан, в том числе при проведении ремонтных работ.
Накануне, 21 мая, по всей России отметили праздник бега