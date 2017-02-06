В Италии школьница отбилась от трёх 20-летних выходцев из стран Африки, которые хотели украсть у неё телефон. Известно, что грабители окружили девушку по дороге из колледжа домой.
После этого один из молодых людей попытался засунуть руку в карман её пиджака, в котором лежал телефон. Злоумышленники явно не ожидали, что хрупкая школьница сможет за считаные секунды скрутить взрослого парня.
В результате афроамериканцы сами убежали с места происшествия. Позже девушка написала жалобу в полицию.
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