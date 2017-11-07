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07 ноября 2017
12:11:18

1500 парикмахерских и магазинов Самарской области могут остаться без тепла

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах. Бездоговорное потребление тепла этими парикмахерскими, пекарнями и магазинами с начала 2017 года привело к образованию задолженности перед энергетиками в размере 8,8 млн. рублей.

В компании напомнили, что с января этого года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Согласно им, все собственники нежилых помещений на первых этажах жилых зданий должны заключить договор теплоснабжения непосредственно с теплоэнергетиками. Ранее они могли оплачивать тепло и горячую воду через договор с ТСЖ или Управляющей компанией.

По данным «ЭнергосбыТ Плюс Самара», на сегодняшний день насчитывается порядка 1500 забывчивых предпринимателей, которые до сих пор не заключили договор и не оплачивают услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Этим юридическим лицам не только планируется прекратить поставку тепла и горячей воды, но и будут предъявлены штрафные санкции за период с 1 января 2017 года.

В компании заранее принесли извинения посетителям парикмахерских, пекарен и магазинов за неудобства, которые могут быть доставлены при введении ограничений, и призвали предпринимателей не создавать проблемы своим клиентам, а срочно оплатить накопленные коммунальные долги и обратиться для заключения договоров на поставку тепловой энергии. Тольяттинское отделение «ЭнергосбыТ Плюс» находится на ул. Максима Горького, д. 27-а.




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