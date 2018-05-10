В администрации напомнили: 18 марта тольяттинцы выбрали 16 объектов, которые нужно изменить.

В Комсомольском районе, например, больше всего заявок поступило на благоустройство набережной и создание сквера на месте бывшего кинотеатра Маяк. Поэтому жители интересуются, когда же городская власть примется за набережную, где на первом уровне появились несколько провалов.

Как сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин, провалы в районе световых опор, действительно, имеются. Но поскольку сети наружного освещения находятся в аренде у ПОКХ, то ей и устранять дефекты. А вот до набережной руки в этом году, скорее всего, не дойдут. Чтобы приступить к работам, следует сначала подготовить проект.

Поэтому логично, что в этом году благоустроят те объекты, по которым имеются проекты и сметные расчеты: Аллею Славы на Центральной площади, улицу Патрульная с велодорожкой, бульвар Гая, сквер «Маяк», сквер по ул. Крылова. На остальные объекты нужно готовить проекты. На эти цели из городского бюджета выделяются 15 млн рублей.

Вполне вероятно, что этих денег не хватит, чтобы подготовить все необходимые проекты. Поэтому в первую очередь будут готовить проектно-сметную документацию на итальянский пляж, буферную зону лесного массива вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка, берегоукрепление в Комсомольском районе (набережная), причем, начнут с первого этапа – смотровой площадки в районе детского сада «Олимпия».

Городская власть работает над тем, чтобы привлечь инвесторов к разработке проектов. В частности, ведутся переговоры, чтобы подготовить необходимую документацию за счет инвесторов по Итальянскому скверу и скверу имени Жилкина.