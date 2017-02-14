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14 февраля 2017
16:11:51

15 февраля в тольяттинском УСК «Олимп» будет жарко

Высокий градус увлекательной спортивной борьбы обеспечит долгожданный поединок между фаворитами российской суперлиги. В очередном туре женского чемпионата страны «Лада» принимает «Ростов-Дон» из Ростова-на-Дону.

Наши гости уверенно возглавляют таблицу розыгрыша в отечественном первенстве, идя в ней без потерянных очков. В их составе – несколько олимпийских чемпионок Рио и лидеры национальных сборных разных стран (Норвегии, Франции, Бразилии, Испании и др.). Тольяттинки в матче первого круга уступили звездным ростовчанкам, но сделали это в упорной борьбе. То поражение пока остается единственным для «Лады» в текущем чемпионате России, и она настраивается на реванш.

Схватка двух лидеров суперлиги обещает быть захватывающей и бескомпромиссной. Начало сражения – в 18.00. Билеты стоимостью 50 и 100 рублей продаются в кассах города и УСК «Олимп». Для пенсионеров на 100-рублевые билеты предусмотрена 50%-ная скидка. Зрителям будет предложена предматчевая развлекательная программа. Обладатели программок станут участниками традиционного розыгрыша ценных призов.




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