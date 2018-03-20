Трагедия произошла накануне вечером на улице Фрунзе, 9, сообщает группа "Происшествия Тольятти".
Как сообщили очевидцы, с общего балкона 16- этажного дома спрыгнул школьник. Травмы, которые он получил при падении оказались не совместимыми с жизнью, врачам, которые прибыли на место вызова, оставалось только константировать смерть.
Сотрудники полиции опрашивают соседей и знакомых погибшего. Пока не удалось установить, что стало причиной для такого шага. Известно, что родители подростка в разводе, но отношения в семье нормальные.
В школе учеба не сильно ладилась, но Андрей (так звали школьника) на этом не зацикливался.
Многие отмечают, что он был светлый и жизнерадостный человек. Одноклассники рассказали, что он увлекался компьютерной игрой "стрелялкой" и делал ставки. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники МВД. Так же по словам одной из знакомых, днём он написал ей о своем решении, но она посчитала это неудачной шуткой и попросила так больше не делать.
Что заставило сделать подростка шаг в пустоту, выяснят сотрудники полиции.
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