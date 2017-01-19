Как сообщил руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев, на Обводном шоссе загорелись складские помещения. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бочки с соляркой, расположенной в котельной, после чего горящее топливо разлилось по территории склада.

На месте был развернут штаб МЧС с привлечением сил и средств аэромобильной группировки пожарно-спасательного гарнизона Самарской области. Дежурили полиция и кареты скорой помощи. Впрочем, обошлось без жертв и пострадавших. Справиться с огнем пожарным удалось в 8-м часу вечера.

Жители Тимофеевки на некоторое время остались без электричества. Общая площадь пожара в итоге составила порядка 1000 квадратных метров.