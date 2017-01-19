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19 января 2017
08:53:48

133 огнеборца и 12 машин накануне тушили в Тольятти пожар второго ранга сложности

Как сообщил руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев, на Обводном шоссе загорелись складские помещения. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бочки с соляркой, расположенной в котельной, после чего горящее топливо разлилось по территории склада.

На месте был развернут штаб МЧС с привлечением сил и средств аэромобильной группировки пожарно-спасательного гарнизона Самарской области.  Дежурили полиция и кареты скорой помощи. Впрочем, обошлось без жертв и пострадавших. Справиться с огнем пожарным удалось в 8-м часу вечера.

Жители Тимофеевки на некоторое время остались без электричества. Общая площадь пожара в итоге составила порядка 1000 квадратных метров.




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