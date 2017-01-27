Завтра, 28 января, учащаяся образцовой вокальной студии «Мелодия» Диана Анкудинова уезжает в Москву на запись слепых прослушиваний известного телешоу «Голос. Дети».

Фото: ддк-тольятти.рф

Как рассказали в детском доме культуры, Диане 13 лет, ей удалось пройти кастинг и с третьей попытки стать участницей проекта «Голос.Дети». Из 8 000 ребят были выбраны 69 лучших.

Диана Анкудинова — неоднократный участник и победитель многих престижных конкурсов. Особенно ей дорога золотая медаль конкурса юных артистов в Китае, полученная в 2011 году. А в январе этого года одаренная вокалистка стала обладательницей именной стипендии мэра Тольятти в номинации «Культура и искусство», а также получила награды на международных конкурсах в Москве: Гран-при («Московское время», «Зимние зарисовки») и диплом лауреата I степени («ART-PREMIUM PEOPLE AWARDS»).

Диана уже четвертый год занимается вокалом у Светланы Ивановны Вовк. Она много поет, часто ездит на конкурсы, представляя Тольятти и детский дом культуры.

3-5 февраля состоится запись «слепых прослушиваний» на проекте «Голос. Дети». Пожелаем Диане удачи!