Инцидент произошел в Тольятти 14 апрел . Из заведения «5 элемент» на проспекте С.Разина в больницу доставили девочку без сознания. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но все усилия оказались напрасными - девочка скончалась. В фитнес-клуб выезжала следственно-оперативная группа.

Эксперты провели осмотр помещений, опросили персонал учреждения. В настоящий момент причины смерти школьницы устанавилаются. По факту случившегося проводится проверка, сообщает группа «Спасение 24».