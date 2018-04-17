Инцидент произошел в Тольятти 14 апрел . Из заведения «5 элемент» на проспекте С.Разина в больницу доставили девочку без сознания. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но все усилия оказались напрасными - девочка скончалась. В фитнес-клуб выезжала следственно-оперативная группа.
Эксперты провели осмотр помещений, опросили персонал учреждения. В настоящий момент причины смерти школьницы устанавилаются. По факту случившегося проводится проверка, сообщает группа «Спасение 24».
Роскомнадзор направил уведомления в магазины Эпстор и Гугл-плей с требованием удалить приложение
Билеты будут доступны в порядке «живой» очереди
В нашем регионе уже ввели режим ЧС
Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели серию рейдов
Роскачество провело масштабное исследование нарезных батонов
Об этом сообщили в полиции региона
Их обнаружили 15 апреля в Ставропольском районе