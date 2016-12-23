Опасную игрушку прямо в руки ему бросили другие дети. Об этом изданию "СитиТрафик" рассказала бабушка мальчика. Пришлось вызвать Скорую. Ребенок был госпитализирован с ожогом.
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