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15 февраля 2017
14:35:45

11-летнему мальчику сломали в школе обе руки

Инцидент случился в школе на юго-западе Москвы. Как сообщает "Лайф", толпа школьников нанесла ребенку множество ударов, из-за чего тот получил переломы обеих лучевых костей и обоих предплечий.

В полицию обратилась 40-летняя женщина и сообщила, что её сына-четвероклассника жестоко избили в школе на проспекте Вернадского. По словам самого ученика, травмы ему нанесли  старшеклассники во время игры в раздевалке. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

 




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