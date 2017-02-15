Инцидент случился в школе на юго-западе Москвы. Как сообщает "Лайф" , толпа школьников нанесла ребенку множество ударов, из-за чего тот получил переломы обеих лучевых костей и обоих предплечий.

В полицию обратилась 40-летняя женщина и сообщила, что её сына-четвероклассника жестоко избили в школе на проспекте Вернадского. По словам самого ученика, травмы ему нанесли старшеклассники во время игры в раздевалке. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.