Об этом рассказали в городском управлении МВД. Здесь подвели итоги антикоррупционной работы. В прошлом году по этому направлению в городе было возбуждено 27 уголовных дел, среди них 12 - в крупном и особо крупном размере.

Этот показатель, возможно, будет перекрыт в 2018: всего за 3 месяца полицейские выявили уже 37 преступлений коррупционной направленности, возбуждено 16 уголовных дел, 9 из них отправились в суд.

Как отметили в управлении, нарушения в этой сфере требуют кропотливой работы: проводится множество экспертиз и документальных проверок. Тем не менее, сотрудники полиции раскрывают коррупционные схемы и возвращают в казну похищенные деньги.