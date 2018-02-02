Тольяттинская академия управления, технопарк «Жигулёвская долина», компании «REDMADROBOT» и «Краудтех» объявили о проведении конкурса, финал которого состоится в апреле 2018 года. Денежный приз достанется тому, кто создаст лучший интерфейс и конструкцию функций мобильного электронного сервиса.

К борьбе приглашаются учащиеся школ и студенты в возрасте от 14 до 20 лет. Заявки принимаются до 10 февраля 2018 года. Участникам нужно представлять проект структуры функций и макет интерфейса бота-помощника, а не сам программный код.

Заявка должна содержать следующее:

мотивационное письмо, в котором нужно рассказать о побудительных мотивах и целях участия в конкурсе (не более 1 страницы);

описание идеи бота-помощника, с использованием схем и пояснений. Текстом не более 10 предложений.

Организаторы готовы выплатить приз по итогам любого этапа, если проектная разработка будет соответствовать следующим требованиям:

Реализовано назначение сервиса «Товарищ ученика»: онлайн поддержка и обслуживание самостоятельных усилий человека по самообразованию и профессиональному оснащению в избранном им деле. Структура функций сервиса, реализующуя его назначение. В общем виде включает в себя не менее 4 взаимосвязанных блоков: поисковый блок, аналитический, конструктивный блок, метрический блок.

Интерфейс и структура функций пригодны как база для доработки в бизнес-акселераторе и могут стать настоящим стартапом (с привлечением специалистов разных сфер деятельности).

Критерии отбора: смелая и оригинальная идея, функциональность, востребованность разработки, предвосхищение ожиданий конечных пользователей, возможность реализации.

Итоги конкурса будут подведены 8 апреля 2018 года. Более подробная информация и форма заполнения заявки здесь .