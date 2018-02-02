Тольяттинская академия управления, технопарк «Жигулёвская долина», компании «REDMADROBOT» и «Краудтех» объявили о проведении конкурса, финал которого состоится в апреле 2018 года. Денежный приз достанется тому, кто создаст лучший интерфейс и конструкцию функций мобильного электронного сервиса.
К борьбе приглашаются учащиеся школ и студенты в возрасте от 14 до 20 лет. Заявки принимаются до 10 февраля 2018 года. Участникам нужно представлять проект структуры функций и макет интерфейса бота-помощника, а не сам программный код.
Заявка должна содержать следующее:
Организаторы готовы выплатить приз по итогам любого этапа, если проектная разработка будет соответствовать следующим требованиям:
Критерии отбора: смелая и оригинальная идея, функциональность, востребованность разработки, предвосхищение ожиданий конечных пользователей, возможность реализации.
Итоги конкурса будут подведены 8 апреля 2018 года. Более подробная информация и форма заполнения заявки здесь.
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