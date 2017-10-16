Выявить несознательного автовладельца ГИБДД помогли активисты «Ночного патруля». Инспекторам от них поступила информация, что компания из трех человек, выйдя из питейного заведения, сели и уехали на «Гранте». Поведение и действия водителя активистам показались неадекватными.

В районе дома №25 по бульвару Здоровья экипаж ДПС автомобиль остановил. В результате проверки было установлено, что во-первых. 31-летний водитель не имел прав, а во-вторых, пройти медицинское освидетельствование он отказался.