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16 октября 2017
13:13:08

10 суток дали тольяттинскому водителю, управлявшему автомобилем в нетрезвом состоянии

Выявить несознательного автовладельца ГИБДД помогли активисты «Ночного патруля». Инспекторам от них поступила информация, что компания из трех человек, выйдя из питейного заведения, сели и уехали на «Гранте». Поведение и действия водителя активистам  показались неадекватными.

В районе дома №25 по бульвару Здоровья экипаж ДПС автомобиль остановил. В результате проверки было установлено, что во-первых. 31-летний водитель не имел прав, а во-вторых, пройти медицинское освидетельствование он отказался.




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