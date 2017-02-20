Объявлен аукцион по определению подрядчика, которому будет доверен масштабный объем работ на сумму в 843 с лишним млн руб. Эти деньги направят на ремонт 16 объектов, сообщили в мэрии.

Согласно условиям контракта, работы должны начаться сразу после его подписания и завершиться 30 ноября.

В целом же, общая сумма, предусмотренная на ремонт дорог Тольятти в текущем году, составит без малого миллиард 59 млн. Из них 216 млн руб. – переходящие средства с прошлого года.