ЧП произошло в селе Тетеревино Белгородской области. Мама отправилась за дровами в ближайшую лесополосу (газа в доме не было, поэтому он отапливался печью) и оставила 10-летнюю Юлю приглядывать за младшими братьями и сестрами.
Когда начался пожар, испуганные малыши разбежались по всему дому, пытаясь спрятаться от дыма. Старшая девочка старалась потушить огонь водой, но пламя было уже слишком сильным и перегородило выход из дома.
Тогда Юля разбила окно, бросила на снег одеяло и стала по одному вытаскивать младших детей из горящего дома. Вскоре на помощь ей пришел сосед. Девочка успела передать ему последних детей — полуторагодовалого брата и трехлетнюю сестренку — после чего потеряла сознание. Очнулась она уже в доме соседей. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
"В результате пожара огнем полностью уничтожено домовладение, а также мебель, вещи и документы, находившиеся в нем", — сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрической проводки.
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