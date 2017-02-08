ЧП произошло в селе Тетеревино Белгородской области. Мама отправилась за дровами в ближайшую лесополосу (газа в доме не было, поэтому он отапливался печью) и оставила 10-летнюю Юлю приглядывать за младшими братьями и сестрами.

Когда начался пожар, испуганные малыши разбежались по всему дому, пытаясь спрятаться от дыма. Старшая девочка старалась потушить огонь водой, но пламя было уже слишком сильным и перегородило выход из дома.

Тогда Юля разбила окно, бросила на снег одеяло и стала по одному вытаскивать младших детей из горящего дома. Вскоре на помощь ей пришел сосед. Девочка успела передать ему последних детей — полуторагодовалого брата и трехлетнюю сестренку — после чего потеряла сознание. Очнулась она уже в доме соседей. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

"В результате пожара огнем полностью уничтожено домовладение, а также мебель, вещи и документы, находившиеся в нем", — сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрической проводки.