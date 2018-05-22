В загородных лагерях смогут отдохнуть и набраться сил 7 000 юных жителей нашего города. Еще 10,5 тысяч детей и подростков проведут каникулы в лагерях дневного пребывания. Для 350 ребятишек Детский морской центр организует традиционный палаточный лагерь на берегу Усинского залива.

Бронирование путевок в загородные лагеря, как и в прошлом году осуществлялось на сайте suprema63.ru, причем у родителей был выбор: отправить ребенка в летний лагерь или в учреждение санаторного типа. В первом случае родителям пришлось доплатить за путевку от 3918,6 рублей до 5224,8 рублей от полной стоимости 13062 рубля, стоимость путевки в учреждение санаторного типа в этом году составила 9 888 рублей при полной цене в 19776 рублей. Пребывание 1300 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, будет оплачено из средств бюджета города.

Стоит отметить, что смены до конца не укомплектованы, и у родителей еще есть шанс определить ребенка в один из оздоровительных лагерей в окрестностях Тольятти.

Традиционно с первого июня начнут работу лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных школ города. В этом году будет организовано 75 таких площадок. Детям предложат программы по различным видам деятельности: спортивные соревнования, познавательные викторины, экскурсии, походы в кино, интеллектуальные программы и многое другое. Кроме того, будут сформированы профильные отряды различных направленностей (патриотическое, спортивное, экологическое, социально-педагогическое и другие).

В этом году родительская плата за питание детей не предусмотрена. На эти цели средства были полностью выделены из областного бюджета.

Помимо отдыха детям, достигшим 14 лет, дадут возможность заработать. Через молодежный центр «Шанс» на временные работы планируется трудоустроить 980 человек