В минувшие выходные были сыграны матчи 6-го этапа. В них приняли участие 177 команд. В предстоящую субботу и воскресенье будет сыгран заключительный, 7-й этап основной стадии. Впрочем, как отметили в администрации, на некоторых из 18-ти объектов турнира случались переносы из-за капризов погоды. Для доигровки предусмотрены резервные дни 10-11 февраля.

Итоги турниров на каждом из плоскостных спортсооружений в каждой возрастной категории будут подведены сразу по окончании заключительных матчей, затем чего состоится награждение лучших команд. Призеры получат право участвовать в районных полуфиналах, которые намечены на 17-18 февраля на четырех объектах. Внутрирайонные чемпионы выступят в городском финальном турнире на стадионе «Торпедо» 24-25 февраля.

Что касается женских команд группы «Фортуна», играющих свои матчи на стадионе ТЭТ, то их участие завершается на этой неделе. Здесь досрочно чемпионом стала команда спортивной школы «Лада».