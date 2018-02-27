В прокуратуре Автозаводского района начала работать «горячая линия» по вопросу эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах. В ходе проверок выявлены многочисленные факты нарушений эксплуатации лифтов управляющими компаниями.
Если у вас есть претензии, жалобы или вопросы, вы можете позвонить по телефонам 333-922, 333-931 или на электронную почту prok_avtozavodskoy.rn.tlt@samproc.ru
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