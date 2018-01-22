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22 января 2018
09:55:41

Завтра в Тольятти снова приедет глава региона Дмитрий Азаров

Он станет участником расширенного заседания ректоров, которое пройдет в ТГУ. Как сообщили в университете, ожидается около 300 представителей из пяти вузов Самарской области. Это ректоры, проректоры, директора институтов, деканы факультетов, заведующие кафедр, профессорско-преподавательский состав.

Участниками заседания также станут министр образования и науки губернии Владимир Пылев и председатель совета ректоров региона – Геннадий Котельников. На заседании ректор ТГУ Михаил Криштал представит систему организации проектной деятельности студентов, реализуемую в рамках Программы трансформации в университетский центр инновационного и технологического развития региона.

 Ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва Евгений Шахматов расскажет о формировании личности студента через участие в научной, исследовательской и социально-общественной деятельности.

Ректор Поволжского православного института Дмитрий Лескин затронет тему формирования духовно-нравственной личности обучающегося в системе непрерывного гуманитарного образования.

Директор института инновационного развития, центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов презентует вуз как центр развития инноваций.




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