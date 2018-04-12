ЧП произошло во время ликвидации прорыва на скважине в районе поселка Светлое Поле Красноярского района. Как сообщили следственные органы губернии, были допущены нарушения правил техники безопасности и охраны труда со стороны должностных лиц АО «Самаранефтегаз» и ООО «РН-Транспорт».

В итоге несчастный случай произошел с 27-летним работником – он умер на месте от острого отравления нефтепродуктами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП и виновных в нем лиц.