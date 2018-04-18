В городе пройдет выездное совещание правительства Самарской области. На нем собираются обсудить вопрос введения ограничений движения большегрузного транспорта в связи со строительством развязки на М-5 в районе Жигулевского моря. Напомню, на днях «Поволжуправтодор» изменил в этом районе схему движения транспорта. Временные объездные дороги будут функционировать до конца строительства объекта в III квартале 2019 года.

Как уже сообщалось, автотранспорт, следующий в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД должен поворачивать направо — на улицу Куйбышева — и далее следовать до пересечений улиц Магистральная и Железнодорожная. Здесь организовано одностороннее движение. Съезд с кольца на улицу Куйбышева запрещен, транспорт перенаправляется на улицу Железнодорожную. Движение в сторону Сызрани на участке строительства осуществляется без изменений.

Правда, ни в администрацию Тольятти, ни в ГИБДД города, ни в «Центр организации дорожного движения» уведомление так и не поступало, рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов. Между тем, изменения движения транспорта должны быть сопряжены с другими работами, например, чтобы по ул. Куйбышева ввести одностороннее движение, надо перенести две остановки общественного транспорта.

По словам Баннова, из правительства Самарской области пришло письмо, в котором предлагается провести выездное совещание в Тольятти. На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с организацией движения транспорта в период строительства развязки, в том числе и введение ограничений движения большегрузного транспорта, на котором настаивают городские власти. В свое время министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обещал оказать поддержку в этом вопросе. Совещание, вероятно, пройдет уже на этой неделе.