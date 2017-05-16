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16 мая 2017
07:31:07

В Тольятти продолжается работа по реанимации проекта обновленной «Шевроле Нивы»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин обсудил этот вопрос с руководством «Джи Эм-Автоваза». В настоящий момент вся подготовительная работа проведена. В целом поддерживает проект и АВТОВАЗ, и сейчас речь идет о получении кредита под его реализацию.

Необходимо отметить, что в прошлом году в Москве под руководством заместителя Председателя Правительства РФ А.В.Дворковича состоялось совещание по реализации проекта выпуска «Шевроле Нивы» второго поколения, в котором принял участие Н.И.Меркушкин. По итогам совещания было принято решение проработать варианты государственных гарантий для получения кредита для «Джи Эм-АВТОВАЗ», субсидирования процентной ставки, а также увеличения доли участия предприятия в государственных программах утилизации и трейд-ин. Сейчас проект находится на высокой стадии готовности, но требует основательной государственной поддержки.

Предприятие продолжит работу по реализации проекта «Шевроле Нива» нового поколения. В настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий РФ. Также министерство промышленности и технологий Самарской области и в этом году продолжит оказывать содействие в реализации проекта по запуску новой модели автомобиля.

По итогам 2016 года «Джи Эм-АВТОВАЗ»  выпустил 32,1 тыс. автомобилей «Шевроле Нива». Когда предприятие выведет производство «Шевроле-Нива» нового поколения на полную мощность, выпуск автомобилей достигнет 120 тысяч. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд. рублей.




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