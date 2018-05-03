В Тольятти на 9 мая выступит легендарная пилотажная группа «Русь»
Показательное шоу в этом году в рамках празднования Дня Победы пройдет при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова.
Авиационное выступление пилотажных групп Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России, аэроклуба ЦСКА ВВС и легендарной пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России состоится в парковом комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова.
С 11.00 начнется торжественное мероприятие, посвященное праздничному событию. Для участников будет организована работа тематических интерактивных площадок для взрослых и детей, парад техники, концертная программа лучших творческих коллективов Тольятти.
Ближе к 14.00 пройдут показательные полеты вертолетов и самолетов. Вертолеты Ми-2 с флагами Победы и Самарской области откроют воздушное выступление. Участники праздника увидят демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2; групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитацию воздушного боя, парашютные прыжки спортсменов-парашютистов.
Летчики пилотажной группы «Русь» на реактивных самолетах L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60°, маневры с элементом «бочки» и многое другое.
Всех гостей ждет много интересного – конкурсы и состязания, призы и подарки от партнеров мероприятия, выступления артистов. Каждый сможет проверить свою меткость в тире, посмотреть уникальные экспонаты военной техники и, конечно же, отведать настоящую солдатскую кашу и другие гастрономические угощения.
Программа праздника предусматривает организацию выставки оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны, наземный показ авиационной техники, мастер-классы, выступления творческих коллективов и военно-патриотических клубов, ярмарку ремесленных и сувенирных поделок.
После 17.00 вас ждет более 200 современных образцов различной мототехники на мотоконкурсе "Мотоцикл года" к открытию мотосезона 2018.
Адрес паркового комплекса: г.Тольятти, Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа. Вход свободный.
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