Бетонная преграда устрашающего вида с надписью «Стоянка» появилась в непосредственной близости от СК «Акробат» в Комсомольском районе в сентябре прошлого года. С тех пор администрация спорткомплекса бьет тревогу. Дело в том, что подъезд к зданию оказался перегорожен, и посетители вынуждены пробираться к «Акробату» по лужам и грязи. Кроме того, по мнению руководства спорткомплекса и обеспокоенных родителей, плиты фактически не закреплены и представляют угрозу для детей.

- Территория ограничена этими нагромождениями. Сердце болит за детей - родители не могут их нормально подвезти, высадить, и они ходят мимо этих конструкций. А ребята у нас занимаются в основном маленькие, всего 830 детей, - рассказывает директор СК «Акробат» Александр Безуглый.

Руководство спорткомплекса обратилось в администрацию. Как выяснилось, арендатор земельного участка оборудовал стоянку незаконно. При проверке соблюдений условий договора с муниципалитетом были выявлены нарушения в части нецелевого использования территории. На этом основании в январе текущего года договор с арендатором в одностороннем порядке расторгли.

Соответствующие уведомления с требованием освободить участок арендатор проигнорировал, а потому власти решили перевести спор в судебную плоскость. В настоящий момент специалисты администрации готовят документы для подачи искового заявления с требованием освободить земельный участок и привести его в надлежащее состояние.