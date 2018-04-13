Бетонная преграда устрашающего вида с надписью «Стоянка» появилась в непосредственной близости от СК «Акробат» в Комсомольском районе в сентябре прошлого года. С тех пор администрация спорткомплекса бьет тревогу. Дело в том, что подъезд к зданию оказался перегорожен, и посетители вынуждены пробираться к «Акробату» по лужам и грязи. Кроме того, по мнению руководства спорткомплекса и обеспокоенных родителей, плиты фактически не закреплены и представляют угрозу для детей.
- Территория ограничена этими нагромождениями. Сердце болит за детей - родители не могут их нормально подвезти, высадить, и они ходят мимо этих конструкций. А ребята у нас занимаются в основном маленькие, всего 830 детей, - рассказывает директор СК «Акробат» Александр Безуглый.
Руководство спорткомплекса обратилось в администрацию. Как выяснилось, арендатор земельного участка оборудовал стоянку незаконно. При проверке соблюдений условий договора с муниципалитетом были выявлены нарушения в части нецелевого использования территории. На этом основании в январе текущего года договор с арендатором в одностороннем порядке расторгли.
Соответствующие уведомления с требованием освободить участок арендатор проигнорировал, а потому власти решили перевести спор в судебную плоскость. В настоящий момент специалисты администрации готовят документы для подачи искового заявления с требованием освободить земельный участок и привести его в надлежащее состояние.
Об этом сообщили в МЧС региона
Заседание прошло стремительно
Накануне специалисты дорожного департамента и представители общественности провели объезд
В 50 раз по Волге вокруг Самарской Луки отправится флотилия из 53 ялов
Морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет
Юбилейный Международный фестиваль состоится на Федоровских лугах.
Об этом сообщает горадминистрация