Он стартует сегодня в Ижевске. В течение пяти ближайших дней юноши и девушки пробегут 10 и 15 километров соответственно свободным и классическим стилями, посоревнуются в спринте и эстафете.

Среди участников воспитанники тольяттинской СДЮСШОР «Лыжные гонки» Игорь Александров, Александр Чапаев, Дмитрий Козлов, Владислав Сысоев.