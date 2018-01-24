Он стартует сегодня в Ижевске. В течение пяти ближайших дней юноши и девушки пробегут 10 и 15 километров соответственно свободным и классическим стилями, посоревнуются в спринте и эстафете.
Среди участников воспитанники тольяттинской СДЮСШОР «Лыжные гонки» Игорь Александров, Александр Чапаев, Дмитрий Козлов, Владислав Сысоев.
По замыслу учений, вооруженные преступники захватили заложников ...
Авария произошла накануне на Автозаводском шоссе
Глава города Сергей Анташев поручил департаменту городского хозяйства и правовому департаменту разобраться с этим вопросом
ГИБДД собирается рассмотреть предложение ввести повторное тестирование на знание ПДД
Крупнейшие банки завершат процесс переоборудования терминалов процесс уже в январе–феврале
Записаться на прием можно в администрации Тольятти
В 2016 году оперативники региона задержали восьмерых подозреваемых