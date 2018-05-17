Футбольный клуб «Лада-Толльятти» выиграл у «Носты» из Новотроицка со счетом 2:1 в матче 24 тура ПФЛ. На стадионе присутствовали около 8 тысяч зрителей. С удачной игрой подопечных Александра Бабанова поздравил глава региона Дмитрий Азаров. «Победа на «Самара Арене» становится для волжан традицией», - отметил он, отдельно поблагодарив и болельщиков.
«Спасибо, что, несмотря на рабочий день, вы приехали из Тольятти в областной центр и создали атмосферу настоящего футбольного праздника», - сказал Азаров. Руководитель области также подчеркнул, что место для строительства самарского стадиона было выбрано не случайно.
При проектировке учитывалось наиболее удачное расположение между двумя крупнейшими городами 63 региона - как для удобства команд губернии, так и для их фанатов.
Фото: Лада-Тольятти
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