На основании показателей социально-экономического развития муниципалитетам Самарской области выделяют средства из фонда стимулирующих субсидий. Каждый из этих показателей имеет свой вес в денежном выражении. Выполнили прогнозные значения, значит, получите деньги, объяснили в администрации.

По итогам января и февраля тольяттинский муниципалитет смог выполнить прогнозные значения двух показателей, и даже превысил их — по объему отгруженных товаров и по снижению безработицы. Как сообщил заместитель главы города Алексей Бузинный, благодаря этому в городской бюджет дополнительно поступят 4 миллиона 577 тысяч рублей.