Об этом говорят в Гидрометцентре страны. В некоторых регионах за два дня выпала месячная норма осадков. Были повалены тысячи деревьев, несколько человек получили травмы, без света остались десятки населенных пунктов. Виновником сложившейся чрезвычайной ситуации стал пришедший с Черного моря южный циклон.

Помимо мощных снегопадов он принес шквалистое усиление ветра, метель и заносы на дорогах. В нашем регионе скорость ветра сейчас достигает 18-20, а местами 25 метров в секунду. В Гидрометцентре говорят, что активный фронт сегодня должен изменить направление движения и, постепенно ослабевая, уйти на северо-восток.