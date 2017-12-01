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01 декабря 2017
07:27:38

Сегодня в Кремле состоится финальная жеребьёвка чемпионата мира по футболу-2018 в России

На мероприятие в Государственный Кремлёвский дворец приглашены более 1300 гостей, включая главных тренеров команд - участниц турнира. По итогам жеребьёвки станут известны составы каждой группы и календарь первых 48 матчей. Ведущим вечера будет известный шоумен Иван Ургант, на сцену также выйдет певица Алсу, которая готовит для всех собравшихся сюрприз.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что в жеребьевке примет участие президент Владимир Путин. Перед началом церемонии он встретится со звёздами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди них Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты.

Отборочная кампания была завершена 16 ноября: известны все 32 участника ЧМ-2018. Помимо сборной России, которая на правах хозяйки турнира попала на него автоматически, участниками ЧМ стали команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии, Перу.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

 

Источник Интерфакс




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