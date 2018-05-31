Так считает наставник россиян Станислав Черчесов. Об этом он заявил после того, как его подопечные в Инсбруке проиграли австрийцам контрольный матч. На единственный забитый гол ответить наши футболисты не смогли.

Главный тренер национальной команды сказал, что готовит и другую схему игры, которая должна стать более результативной. Проверить ее, возможно, получится в следующей контрольной встрече против Турции.

Она пройдет в Москве 5 июня, а 14 числа сборная России откроет домашний чемпионат мира матчем против Саудовской Аравии.