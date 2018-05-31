Так считает наставник россиян Станислав Черчесов. Об этом он заявил после того, как его подопечные в Инсбруке проиграли австрийцам контрольный матч. На единственный забитый гол ответить наши футболисты не смогли.
Главный тренер национальной команды сказал, что готовит и другую схему игры, которая должна стать более результативной. Проверить ее, возможно, получится в следующей контрольной встрече против Турции.
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