Матч ¼ финала Кубка России состоится в Самаре, на поле стадиона «Металлург». Такое решение принял Российский футбольный союз.

Встреча должна была состояться 28 февраля, но из-за слишком низких температур была отменена за час до стартового свистка. В тот день в областной столице по разным данным было от 15 до 19 градусов мороза.