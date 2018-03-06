Матч ¼ финала Кубка России состоится в Самаре, на поле стадиона «Металлург». Такое решение принял Российский футбольный союз.
Встреча должна была состояться 28 февраля, но из-за слишком низких температур была отменена за час до стартового свистка. В тот день в областной столице по разным данным было от 15 до 19 градусов мороза.
Он пройдет с 11 марта по 3 апреля на спортивной базе «Озеро Круглое» в Помосковье
Слухи о строительстве очередного торгового центра переполошили жителей
На мероприятии ждут учащихся 10-11 классов из Автограда, Жигулевска и Ставропольского района
Поправки в закон о защите детей от вредной информации одобрила правительственная комиссия
В следующем сезоне бюджет клуба составит 550 миллионов рублей.
Правительство РФ направляет на эти цели более 198 миллионов рублей
15-летняя девушка ехала в автобусе, который допустил столкновение с автомобилем