Такие системы появятся на всех стадионах, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. По его словам, над каждым из спортивных объектов сформируют так называемую бесполетную зону.

Для этого существуют как стационарные, так и мобильные системы постановки помех, которые могут послу установки работать в автоматическом режиме. Что касается стоимости подобных систем, то, как подчеркнул Михеев, она «несоизмерима со стоимостью самого стадиона».