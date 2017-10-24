Как сообщил гендиректор оператора Николай Подгузов, это планы на ближайшие пять лет. По его словам, для этого придется выстроить современную инфраструктуру, в том числе, создать большие почтовые центры. Затраты составят около 50 миллиардов рублей.
Новые реалии почтовикам диктует стремительный рост интернет-торговли. В ближайшие годы ее объем может вырасти в несколько раз. Проект по модернизации логистической инфраструктуры почтового оператора планируется подготовить до конца года.
Источник ТАСС
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