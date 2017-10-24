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24 октября 2017
07:44:15

«Почта России» может сократить срок доставки посылок до полутора суток

Как сообщил гендиректор оператора Николай Подгузов, это планы на ближайшие пять лет. По его словам, для этого придется выстроить современную инфраструктуру, в том числе, создать большие почтовые центры. Затраты составят около 50 миллиардов рублей.

Новые реалии почтовикам диктует стремительный рост интернет-торговли. В ближайшие годы ее объем может вырасти в несколько раз. Проект по модернизации логистической инфраструктуры почтового оператора планируется подготовить до конца года.

Источник ТАСС




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