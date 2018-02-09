Один из них украл 48 металлических листов с тепломагистрали на улице Индустриальной, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Ущерб от его действий оценили в 479 тысяч рублей. Теперь специалистам по теплоснабжению придется восстанавливать 205 метров поврежденной сети.

Работа тепломагистрали без изоляции снижает качество теплоснабжения и повышает риск возникновения порывов на теплосетях. В настоящее время руководство ТУТС в г.Тольятти рассматривает возможность внесения данного участка теплосети в программу ремонта теплоизоляции на 2018 год. Следует отметить, что подобные внеплановые затраты приводят к сокращению других видов работ, более востребованных – например, замену тепловых сетей.

Охотники за цветметом не в первый раз совершают правонарушения на теплосетевых объектах «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей». В частности, в 2017 году в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске в общей сложности были похищены 14 крышек люков тепловых камер. Кроме того, в прошлом году была совершена кража оборудования на одном из ЦТП «Предприятия тепловых сетей».

Руководство «Т Плюс Самара» и «ПТС» призывает правоохранительные органы обратить особое внимание на деятельность охотников за цветметом и работу пунктов приема металла, поскольку каждый похищенный метр теплоизоляции повышает риск возникновения аварии на теплосети, а каждая украденная крышка люка – увеличивает риск падения в теплокамеры горожан.