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09 февраля 2018
11:30:45

Охотники за цветным металлом угрожают жизни и здоровью тольяттинцев

Один из них украл 48 металлических листов с тепломагистрали на улице Индустриальной, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Ущерб от его действий оценили в 479 тысяч рублей. Теперь специалистам по теплоснабжению придется восстанавливать 205 метров поврежденной сети.

Работа тепломагистрали без изоляции снижает качество теплоснабжения и повышает риск возникновения порывов на теплосетях. В настоящее время руководство ТУТС в г.Тольятти рассматривает возможность внесения данного участка теплосети в программу ремонта теплоизоляции на 2018 год. Следует отметить, что подобные внеплановые затраты приводят к сокращению других видов работ, более востребованных – например, замену тепловых сетей.

Охотники за цветметом не в первый раз совершают правонарушения на теплосетевых объектах «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей». В частности, в 2017 году в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске в общей сложности были похищены 14 крышек люков тепловых камер. Кроме того, в прошлом году была совершена кража оборудования на одном из ЦТП «Предприятия тепловых сетей».

Руководство «Т Плюс Самара» и «ПТС» призывает правоохранительные органы обратить особое внимание на деятельность охотников за цветметом и работу пунктов приема металла, поскольку каждый похищенный метр теплоизоляции повышает риск возникновения аварии на теплосети, а каждая украденная крышка люка – увеличивает риск падения в теплокамеры горожан.




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